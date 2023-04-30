150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek! Evlenecek çiftlere müjde üstüne müjde! 48 ay vade+ilk 2 yıl ödemesiz...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler için geri sayım başladı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan maddeler gençlerde büyük sevinç yarattı. Gençlere yönelik ücretsiz internet erişimi, cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti, yeni evli çiftlere faizsiz kredi gibi imkanlar yer alıyor. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisine dair detaylar ise merak konusu oldu.