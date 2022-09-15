Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...
Çalışmayanlara, evde küçük çaplı üretim yapanlara, primi eksik olanlara da ülkemizde emeklilik yolu açık. Bu açıdan 3 formül öne çıkarken, ödemeler de farklılık gösteriyor. İşte merak edilen tüm detaylarıyla emeklilik formülleri…
15.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.09.2022 06:57
Çalışmayanlara, prim günü eksik olanlara ve evde küçük çaplı üretim yapanlara emeklilik için sosyal güvenlik mevzuatımızda çeşitli kolaylıklar bulunuyor.
Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabiliyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabiliyor.