Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

Çalışmayanlara, evde küçük çaplı üretim yapanlara, primi eksik olanlara da ülkemizde emeklilik yolu açık. Bu açıdan 3 formül öne çıkarken, ödemeler de farklılık gösteriyor. İşte merak edilen tüm detaylarıyla emeklilik formülleri&hellip;

Çığıl Ön Yener
Takvim
Özel haber
15.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.09.2022 06:57
Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

Kadınlar dikkat! Bir işyerinde çalışmadan da emekli olmak mümkün.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

Çalışmayanlara, prim günü eksik olanlara ve evde küçük çaplı üretim yapanlara emeklilik için sosyal güvenlik mevzuatımızda çeşitli kolaylıklar bulunuyor.

Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

İşte bu kolaylıklar:

Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek kendilerini sigortalı yaptırabiliyor.

Evden emeklilik için 3 formül! Ne kadar prim ödeniyor? Emekli olmak isteyenlere kolaylık...

Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabiliyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabiliyor.

SON DAKİKA