Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor
Koronavirüs pandemisi dünyayı ekonomik açıdan geriletirken Türkiye ise uyguladığı başarılı ekonomi politikaları sayesinde en az zararla yoluna devam ederken geleceğine de önemli ölçüde yatırım yapıyor. Orta Vadeli Program'da 3 yılda 3 milyon 511 bin kişiye iş bulunması hedefi konuldu. Özellikle gençlerin ve kadınların işe kavuşması için mesleki eğitim ve özel programlar devreye alınacak. Ayrıca 250 milyar dolardan fazla da ihracat yapılması öngörülüyor.
Hükümetin aldığı tedbirlerle pandemi dönemini en az kayıpla tamamlayıp en hızlı büyüyen ülkeler arasına giren, salgının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri sonucunda istihdamı salgın öncesi seviyenin üzerine çıkaran Türkiye, önümüzdeki döneme de iddialı giriyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.
İŞSİZLİK YÜZDE 10.9'A İNECEK
Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor.
Programa göre işgücüne katılım oranı yüzde 51.4'ten 53.6'ya, istihdam oranı ise yüzde 44.9'dan 47.8'e çıkarılacak. Türkiye'de istihdamın, yeni Orta Vadeli Program döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor.