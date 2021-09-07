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Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

Koronavirüs pandemisi dünyayı ekonomik açıdan geriletirken Türkiye ise uyguladığı başarılı ekonomi politikaları sayesinde en az zararla yoluna devam ederken geleceğine de önemli ölçüde yatırım yapıyor. Orta Vadeli Program'da 3 yılda 3 milyon 511 bin kişiye iş bulunması hedefi konuldu. Özellikle gençlerin ve kadınların işe kavuşması için mesleki eğitim ve özel programlar devreye alınacak. Ayrıca 250 milyar dolardan fazla da ihracat yapılması öngörülüyor.

07.09.2021 07:06 - Son Güncelleme: 07.09.2021 07:07
Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

Hükümetin aldığı tedbirlerle pandemi dönemini en az kayıpla tamamlayıp en hızlı büyüyen ülkeler arasına giren, salgının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri sonucunda istihdamı salgın öncesi seviyenin üzerine çıkaran Türkiye, önümüzdeki döneme de iddialı giriyor.

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Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.

Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

İŞSİZLİK YÜZDE 10.9'A İNECEK
Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor.

Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

Bu yıl sonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor.

Genç istihdamı için strateji, kadınlara özel program, 250 milyar dolar ihracat! Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası umut veriyor

Programa göre işgücüne katılım oranı yüzde 51.4'ten 53.6'ya, istihdam oranı ise yüzde 44.9'dan 47.8'e çıkarılacak. Türkiye'de istihdamın, yeni Orta Vadeli Program döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor.

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