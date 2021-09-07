Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB'den KOBİ'lere dev destek
KOSGEB Başkanı Kurt, yerli ve milli üretim adına bütün girişimcilerin yanında olacaklarını belirterek, 'Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz' dedi.
07.09.2021 07:06
- Son Güncelleme: 07.09.2021 07:07
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, idarenin KOBİ'lerin gelişmesi ve desteklenmesiyle ilgili bir misyonunun olduğunu belirterek, ister mevcut KOBİ'ler olsun ister yeni girişimciler olsun, Türkiye'de yerli ve milli üretim adına bütün girişimlerin yanında olacaklarını söyledi. Kurt, desteklerle ilgili şu bilgileri verdi: