Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, idarenin KOBİ'lerin gelişmesi ve desteklenmesiyle ilgili bir misyonunun olduğunu belirterek, ister mevcut KOBİ'ler olsun ister yeni girişimciler olsun, Türkiye'de yerli ve milli üretim adına bütün girişimlerin yanında olacaklarını söyledi. Kurt, desteklerle ilgili şu bilgileri verdi: