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Haberler Ekonomi Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB'den KOBİ'lere dev destek

Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB'den KOBİ'lere dev destek

KOSGEB Başkanı Kurt, yerli ve milli üretim adına bütün girişimcilerin yanında olacaklarını belirterek, 'Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz' dedi.

07.09.2021 07:06 - Son Güncelleme: 07.09.2021 07:07
Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, idarenin KOBİ'lerin gelişmesi ve desteklenmesiyle ilgili bir misyonunun olduğunu belirterek, ister mevcut KOBİ'ler olsun ister yeni girişimciler olsun, Türkiye'de yerli ve milli üretim adına bütün girişimlerin yanında olacaklarını söyledi. Kurt, desteklerle ilgili şu bilgileri verdi:

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Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

AR-GE İÇİN 750 BİN TL
Girişimci ya da KOBİ eğer bir ürün geliştirecekse ya da yeni bir ürün ortaya çıkaracaksa, bu konuda Ar-Ge desteği sağlıyoruz.

Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

Burada bir proje formatında firma yöneticisinin Ar-Ge fikrini alıyoruz. Proje ile bize fikrini anlatmasını istiyoruz.

Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

KOSGEB olarak bu projeyi, ortaya çıkacak ürünün geri dönüşü ve ticarileştirilmesi, ülkeye kazandıracağı katma değeri gibi konu başlıkları ile değerlendiriyoruz.

Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon TL! KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek

Değerlendirme kurulları içerisinde proje konularına göre üniversite hocaları seçiliyor ve konunun uzmanları tarafından bize sunulan projeler değerlendiriliyor. Bu kapsamda girişimci ya da KOBİ'lere 750 bin liraya kadar destek veriyoruz.

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