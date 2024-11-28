GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Artacak gelirlerin başında asgari ücret gelecek. Asgari ücretteki artış sadece bu ücretle çalışanları değil, hemen herkesi etkileyecek.

Daha yüksek maaş alan çalışanlara da yansıyacak bu artış, işsizlik maaşından tazminata pek çok kazançta kendisini gösterecek. Bazı ödemeler de yeni asgari ücretle değişecek.

Yeni asgari ücret için görüşmeler Aralık'ın ilk ya da ikinci haftasında başlarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek tutar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Peki asgari ücretteki artış kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları...