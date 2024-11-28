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GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Yeni asgari ücret için gözler yapılacak toplantılara çevrilirken, belirlenecek artış çalışan-çalışmayan hemen herkese yansıyacak. Pek çok gelir ve ödeme asgari ücretle birlikte artacak. Sosyal desteklerden yararlanmak da kolaylaşacak...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:02
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Artacak gelirlerin başında asgari ücret gelecek. Asgari ücretteki artış sadece bu ücretle çalışanları değil, hemen herkesi etkileyecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Daha yüksek maaş alan çalışanlara da yansıyacak bu artış, işsizlik maaşından tazminata pek çok kazançta kendisini gösterecek. Bazı ödemeler de yeni asgari ücretle değişecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Yeni asgari ücret için görüşmeler Aralık'ın ilk ya da ikinci haftasında başlarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek tutar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

Peki asgari ücretteki artış kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları...

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

BU GELİRLER ARTACAK
■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.

GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...

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