Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

Renault ve Opel yeni yılda araç sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalarını duyurdular. Düşük faiz oranıyla araba sahibi olmak isteyenler markaların kampanya detaylarını araştırıyorlar. İşte kampanyalar hakkında merak edilenler...
OPEL CORSA
Opel otomobilde bu aya özel kampanyalı satış fiyatları sunuyor. Corsa modelinin satışında 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı mevcut. Bununla beraber kredi kullanılmadığı taktirde 20.000 TL bireysel nakit indirimi sunuluyor.
12 ay %0 faiz
Corsa Elektrik modeline ise 250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneğiyle veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimiyle sahip olmak mümkün. Öte yandan markanın online ön siparişe özel 1.270.900 TL'den başlayan fiyatları bulunuyor.
RENAULT CLİO
Renault Clio modeli ile fırsatı duyurdu. Model yenilenen dış tasarımıyla modern ve şık bir görünüm sergiliyor. Genişletilmiş gri krom ızgara ve full LED farlar aracın daha sofistike ve dikkat çekici olmasını sağlıyor.
Düşük maliyet yüksek performans
Renault Clio, sadece dış tasarımıyla değil yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Yenilenen model, kompakt yapısı ve yakıt tasarruflu motor seçenekleri ile şehir içi kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.