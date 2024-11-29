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Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99'dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

Renault ve Opel otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında kredi tutarına göre %0 ve%1,99 faiz oranları ile avantajlı koşullarda araç almak mümkün olacak. İşte merak edilen o fırsata dair detaylar.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 14:14 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 14:11
Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

Renault ve Opel yeni yılda araç sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalarını duyurdular. Düşük faiz oranıyla araba sahibi olmak isteyenler markaların kampanya detaylarını araştırıyorlar. İşte kampanyalar hakkında merak edilenler...

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

OPEL CORSA

Opel otomobilde bu aya özel kampanyalı satış fiyatları sunuyor. Corsa modelinin satışında 150.000 TL 12 ay %0 faiz, 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı mevcut. Bununla beraber kredi kullanılmadığı taktirde 20.000 TL bireysel nakit indirimi sunuluyor.

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

12 ay %0 faiz

Corsa Elektrik modeline ise 250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneğiyle veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimiyle sahip olmak mümkün. Öte yandan markanın online ön siparişe özel 1.270.900 TL'den başlayan fiyatları bulunuyor.

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

RENAULT CLİO

Renault Clio modeli ile fırsatı duyurdu. Model yenilenen dış tasarımıyla modern ve şık bir görünüm sergiliyor. Genişletilmiş gri krom ızgara ve full LED farlar aracın daha sofistike ve dikkat çekici olmasını sağlıyor.

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

%1,99 faiz oranı

Marka %1,99 faiz fırsatıyla kredi sunuyor. Clio yeni versiyonunda iç mekanı da tasarımla bütünleştiriyor. Belirgin logoları ve özgün dikiş detayları araç içinde sportif bir atmosfer yaratıyor.

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

Düşük maliyet yüksek performans

Renault Clio, sadece dış tasarımıyla değil yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Yenilenen model, kompakt yapısı ve yakıt tasarruflu motor seçenekleri ile şehir içi kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.

Anahtarlar hemen teslim! OPEL ve RENAULT tabuları yıktı: 1,99’dan başlayan faiz fırsatıyla araç satışları başladı

Bütçe dostu bir seçenek

Clio, marka tarafından sağlanan ödeme kolaylıkları ile alıcılarına bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Bu fırsatla Clio'ya sahip olmak hem kolay hem de cep yakmayan bir seçenek haline geliyor.

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