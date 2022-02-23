65,95'ten 32,95'e kadar düştü! İndirimler peş peşe duyuruldu... A101'de Şubat sonu kampanyası! Aktüel kataloğu özel olarak güncellendi!

A101 marketlerini yeni aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta hangi ürünler indirime girdi diye soracak olursanız, ilk dikkat çeken Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 42 'li oldu. Çünkü fiyatı 65,95'ten 32,95'e düştü. 19 Şubat'ta başlayan indirimler 25 Şubat'a kadar devam edecek. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayınlanan aktüel kataloğunda Gelenek Un Tam Buğdayın (2 Kg) 23,45'ten satıldığı görüldü. Ayrıca A101'in yeni bir uygulaması duyuruldu. Çok yakında kullanıma açılacak uygulama hakkında açıklama geldi. İşte yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve açıklamanın detayları...