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Haberler Ekonomi Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

Bankada düzenli birikim yapan gençlere, evlenirken devlet de 16 bin 394 liraya varan para desteği sağlıyor. Çiftler ayrı ayrı bu destekten yararlanıp devlet katkısını ikiye katlayabiliyor...

Çığıl Ön Yener
22.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 22.02.2022 06:56
Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

Devlet, evlenenlere çeyiz hesabı ile geri ödemesiz destek veriyor.

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Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştirenler, devlet katkısından yararlanabiliyor.

Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

İşte çeyiz hesabı ile ilgili tüm detaylar:

Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

KİMLER AÇABİLİYOR?
24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları açabiliyor.

Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...

YURT DIŞINDAKİLER DE YARARLANABİLİR Mİ?
Yurt dışındaki Türk vatandaşları da yararlanabiliyor.

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