Evlenen çiftlere devletten 32.788 TL! Kimler açabiliyor? Faizsiz olarak açılabilir mi? İşte 10 soruda çeyiz hesabı...
Bankada düzenli birikim yapan gençlere, evlenirken devlet de 16 bin 394 liraya varan para desteği sağlıyor. Çiftler ayrı ayrı bu destekten yararlanıp devlet katkısını ikiye katlayabiliyor...
22.02.2022 06:56 - Son Güncelleme: 22.02.2022 06:56
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştirenler, devlet katkısından yararlanabiliyor.