Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma sürecinde ilk taksit süresi sona ererken 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci dün başladı. Vergi mükelleflerinin, mart ayı sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna göre geçen yıl ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar ilk kez bu yıl beyanname verecek. Peki, mükellefler vergi beyannamesini nasıl ve nereden yapar? Kimler, vergi beyannamesi vermek zorunda? İşte merak edilen tüm detaylar...
01.03.2021 17:39
- Son Güncelleme: 01.03.2021 17:47