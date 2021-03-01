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Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma sürecinde ilk taksit süresi sona ererken 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci dün başladı. Vergi mükelleflerinin, mart ayı sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna göre geçen yıl ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar ilk kez bu yıl beyanname verecek. Peki, mükellefler vergi beyannamesini nasıl ve nereden yapar? Kimler, vergi beyannamesi vermek zorunda? İşte merak edilen tüm detaylar...

01.03.2021 17:39 - Son Güncelleme: 01.03.2021 17:47
Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi dün doldu.

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Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler de dün yıllık gelir vergisi beyannamelerini verdi.

Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarhı ile ilk taksitinin ödeme işleminin de dün yapıldı. Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci de dün başladı.

Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

GELİR İDARESİ'NDEN REHBER
Gelir İdaresi Başkanlığı ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine yönelik rehber hazırladı.

Gelir Vergisi'nde beyanname zamanı! Geliri 600 bin TL'yi geçen mükellefler verecek... | Vergi beyannamesi nasıl yapılır?

Bu kapsamdaki mükelleflerin 2020 yılına ilişkin beyannamelerini 31 Mart akşamına kadar elektronik ortamda göndermesi gerekiyor.