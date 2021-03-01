Mart 2021 en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Fiyatlar baştan aşağı güncellendi! Leon, Micra, İbiza, 208 fiyat listesi

Mart 2021 en ucuz sıfır otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte markaların fiyatları baştan aşağı güncellendi. Sıfır otomobiller için cazip teklifler gelmeye devam ediyor ve markalar yeni fiyat listelerini, kampanyalarını tek tek duyuruyor. Bu bağlamda da 2021 yılının üçüncü ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Yeni fiyat listesini merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatları detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte Leon, Micra, İbiza, 208 fiyat listesi

01.03.2021 12:29 - Son Güncelleme: 01.03.2021 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





