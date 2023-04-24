EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK'lıya da memura da farklı oran! EYT'li de alacak!

Şu ana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de bu veriler için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.