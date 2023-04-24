EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK'lıya da memura da farklı oran! EYT'li de alacak!
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilave edilecek farkı gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merak ediyor. Temmuz zammından bu yıl içerisinde emekli olacak EYT'liler de yararlanacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar
24.04.2023 10:47 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:47
Şu ana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de bu veriler için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.
REFAH PAYI İÇİN 3 TAHMİN VAR
Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına bir refah payı da ekleneceği belirtiliyor. Bu refah payı için 3 formül öne çıkıyor. Refah payı ile zam oranı yüzde 25'e yükseltilebileceği gibi, Ocak formülü de 2 ayrı şekilde uygulanabilecek.