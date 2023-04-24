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EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK'lıya da memura da farklı oran! EYT'li de alacak!

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilave edilecek farkı gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merak ediyor. Temmuz zammından bu yıl içerisinde emekli olacak EYT'liler de yararlanacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
24.04.2023 10:47 - Son Güncelleme: 24.04.2023 10:47
EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK’lıya da memura da farklı oran!

Şu ana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden de bu veriler için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı.

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EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK’lıya da memura da farklı oran!

SSK'LIYA-MEMURA FARKLI ORAN

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK’lıya da memura da farklı oran!

İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı bu tahmine göre yüzde 21.43 olacak. Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise bu tahmine göre yüzde 19.18 çıkacak.

EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK’lıya da memura da farklı oran!

REFAH PAYI İÇİN 3 TAHMİN VAR

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına bir refah payı da ekleneceği belirtiliyor. Bu refah payı için 3 formül öne çıkıyor. Refah payı ile zam oranı yüzde 25'e yükseltilebileceği gibi, Ocak formülü de 2 ayrı şekilde uygulanabilecek.

EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? SSK’lıya da memura da farklı oran!

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 14.60 puan, memurların ve memur emeklilerinin zammına da 13.52 puan refah payı eklenmiş, zam oranı yüzde 30'a yükseltilmişti.

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