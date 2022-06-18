6 aylık TEFE TÜFE ve Prim dopingi! Asgari ücrete 1.687 TL'lik son ayar! %40 zamla 5.940 TL'yi bulacak! Zam tarihi belli oldu! 1 TEMMUZ'DA...
Özel, devlet tüm kurumlarda çalışanların gözü asgari ücret zammına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret zammının gündemde yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında dar ve sabit gelirlilerin durumu masaya yatırılan konulardan oldu. Pkei, asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler!
Asgari ücret zammı her çalışanın merak ettiği konulardan biri. "Asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında dar ve sabit gelirlilerin durumu masaya yatırılan konulardan oldu. Yapılacak ara zam kapsamında enflasyon belirleyici olacak. Prim desteği de gündemde yer alıyor. İşte asgari ücrette yapılacak çalışmalar ve son gelişmeler...
"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA, MÜSPET BİR GÖRÜŞME OLDU"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezindeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'dan çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili iki gün önce randevu istediğini hatırlatan Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, geçici işçiler ve taşeronla ilgili her konuyu konuşma imkanı bulduklarını söyledi.