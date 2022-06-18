6 aylık TEFE TÜFE ve Prim dopingi! Asgari ücrete 1.687 TL'lik son ayar! %40 zamla 5.940 TL'yi bulacak! Zam tarihi belli oldu! 1 TEMMUZ'DA...

Asgari ücret zammı her çalışanın merak ettiği konulardan biri. "Asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında dar ve sabit gelirlilerin durumu masaya yatırılan konulardan oldu. Yapılacak ara zam kapsamında enflasyon belirleyici olacak. Prim desteği de gündemde yer alıyor. İşte asgari ücrette yapılacak çalışmalar ve son gelişmeler...