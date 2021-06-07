Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak kabarttı! SSK Bağ-Kur emeklisine 50 ila 355 TL intibak zammı! 2008 sonrası için...

Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak kabarttı! SSK Bağ-Kur emeklisine 50 ila 355 TL intibak zammı gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündemde yer alacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.