Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak kabarttı! SSK Bağ-Kur emeklisine 50 ila 355 TL intibak zammı! 2008 sonrası için...
Temmuz ayında zamlı maaşlarını bekleyen emekliler intibak zammının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere intibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek. Şimdi gözler alınacak karara çevrildi.
Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak kabarttı! SSK Bağ-Kur emeklisine 50 ila 355 TL intibak zammı gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündemde yer alacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.