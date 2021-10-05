A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Yüzde 38'lik indirim yapıldı! Tüm A101 mağazalarında 12,90'dan satılıyor
A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 mağazalarının tümünde geçerli indirimli ürünler belli oldu. Alışveriş için hazırlık yapan hanımlar ve beyler öncesinde aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? 31,75 TL'ye satılan mercimek bu hafta yüzde 15'lik indirimle 26,95'e düştü. 12'li tuvalet kağıdı da yüzde 20'lik indirimle 19,90 TL'ye satılıyor. Pirzolalar yüzde 38'lik indirimle 20, 90 lira yerine 12, 90'a satılıyor. İşte A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
05.10.2021 09:19
- Son Güncelleme: 05.10.2021 09:23
A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yok yok! İndirimler yüzde 38'lere dayandı. Tüm A101 mağazalarında dondorulmuş piliç pirzolalar 12,90'dan satılıyor. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta indirimin kralı yapıldı. Diğer marketler bu indirimlere şaşıp kaldı. Vatandaşların cepleri bu hafta bayram edecek. Bu indirimler bir daha gelmez. İşte A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam liste!