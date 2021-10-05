A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Yüzde 38’lik indirim yapıldı! Tüm A101 mağazalarında 12,90’dan satılıyor

A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yok yok! İndirimler yüzde 38'lere dayandı. Tüm A101 mağazalarında dondorulmuş piliç pirzolalar 12,90'dan satılıyor. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta indirimin kralı yapıldı. Diğer marketler bu indirimlere şaşıp kaldı. Vatandaşların cepleri bu hafta bayram edecek. Bu indirimler bir daha gelmez. İşte A101 5-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam liste!