Geçici işçi, Taşeron, TYP'li, belediye şirket işçilerine KADRO müjdesi! 90 bin işçiye MECLİS SAYACI! O liste belli oldu! Kadroya geçecekler...

"Taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal sürecin başlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

İşçi, işsiz ve emeklilerin toplumun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çeken Atalay, "TÜRK-İŞ'in üye sayısı birçok partinin üye sayısında fazla ama kimse bize bir şey sormuyor. Bunun kabahati, işçiler olarak bizde. Biz sorunlarımızı çözmek için hep ağlayacak mıyız? Biz toplumun yüzde 60'ıyız ama Mecliste üç tane işçi yok. Bunun kabahatlisi de biziz. Biz, emeğimizden yana olmak durumundayız. Biz bunu yapamazsak ağlamaya devam ederiz."