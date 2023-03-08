Geçici işçi, Taşeron, TYP'li, belediye şirket işçilerine KADRO müjdesi! 90 bin işçiye MECLİS SAYACI! O liste belli oldu! Kadroya geçecekler...
EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçip yasalaşmasının ardından gözler geçici işçiler ve taşeron işçiler ile ilgili düzenlemeye çevrildi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemenin bugün TBMM'ye sevk edileceğini duyurdu. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte tüm detaylar...
90 bin taşerona kadro hakkında aramalar hız kazandı. EYT, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'den geçerek yasalaştı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yarın (7 Mart) geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz" dedi.Gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Geçici işçilere kadro verildi mi? 90 bin taşeron işçi kadroya geçti mi? İşte son gelişmeler haberimizde...
BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.
"Taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal sürecin başlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
İşçi, işsiz ve emeklilerin toplumun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çeken Atalay, "TÜRK-İŞ'in üye sayısı birçok partinin üye sayısında fazla ama kimse bize bir şey sormuyor. Bunun kabahati, işçiler olarak bizde. Biz sorunlarımızı çözmek için hep ağlayacak mıyız? Biz toplumun yüzde 60'ıyız ama Mecliste üç tane işçi yok. Bunun kabahatlisi de biziz. Biz, emeğimizden yana olmak durumundayız. Biz bunu yapamazsak ağlamaya devam ederiz."