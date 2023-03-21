Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-29 Mart FİYAT LİSTESİ! TMO ayçiçek yağı, kuşbaşı 150 TL, kıyma 140 TL... Ramazan ayına özel et fiyatları DÜŞTÜ!

MARKETLERDEN FİYAT TAAHHÜDÜ

İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini söyleyen Kayhan, "Onlar da ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da bugünden itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.