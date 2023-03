Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-29 Mart FİYAT LİSTESİ! TMO ayçiçek yağı, kuşbaşı 150 TL, kıyma 140 TL... Ramazan ayına özel et fiyatları DÜŞTÜ!

Ramzan ayının yaklaşmasıyla birlikte Tarım Kredi Marketlerinde yeni indirimler uygulandı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu (ESK) son aylarda artan et fiyatları sonrası harekete geçerek kıymanın kilogramını 140 liraya, kuşbaşının kilogramını da 150 liraya düşürdü. Ayçiçek yağları da 135 TL'den satılmaya başlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21-29 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ve Et ve Süt Kurumu güncel et fiyat listesi...