Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-29 Mart FİYAT LİSTESİ! TMO ayçiçek yağı, kuşbaşı 150 TL, kıyma 140 TL... Ramazan ayına özel et fiyatları DÜŞTÜ!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ramazan bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ilk oruç için belirlenen tarih 23 Mart 2023 Perşembe günüdür. İftar sofraları için hazırlıklar başlarken Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de Ramazan ayına özel indirimlerini satışa sundu. Peki Kooperatif marketlerinde 21-29 Mart tarihleri arasında hangi ürünler indirimde? İşte TMO ayçiçek yağı, kuşbaşı, kıyma fiyatları...
Ramzan ayının yaklaşmasıyla birlikte Tarım Kredi Marketlerinde yeni indirimler uygulandı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu (ESK) son aylarda artan et fiyatları sonrası harekete geçerek kıymanın kilogramını 140 liraya, kuşbaşının kilogramını da 150 liraya düşürdü. Ayçiçek yağları da 135 TL'den satılmaya başlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21-29 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ve Et ve Süt Kurumu güncel et fiyat listesi...
ET FİYATLARI 2023!
Son aylarda artan et fiyatları için harekete geçildi. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında fiyatlarda spekülasyona engel olmak için protokol imzalandı.
ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz." dedi.
Buna göre kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak.
MARKETLERDEN FİYAT TAAHHÜDÜ
İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini söyleyen Kayhan, "Onlar da ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da bugünden itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.