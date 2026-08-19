19 Ağustos Çarşamba günü piyasalarda genel hava pozitife döndü. Borsa İstanbul güçlü bir kapanış yaparken altın ve gümüşte de alımlar hızlandı. Günün öne çıkan tarafı, yatırımcıların bir süredir takip ettiği ABD tahvil faizlerindeki gevşemenin piyasalara biraz nefes aldırması oldu. BORSA GÜNÜ GÜÇLÜ KAPATTI BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 yükselişle 14.458 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 331 puan yükseldi.AA'nın aktardığı verilere göre BIST 100'de günlük işlem hacmi 199 milyar lira oldu. BIST 100 · GÜN İÇİ HAREKET En düşük 14.071 En yüksek 14.485 Kapanış 14.458 puan BANKALAR YÜKSELİŞE EŞLİK ETTİ Borsadaki hareket yalnızca birkaç hisseyle sınırlı kalmadı. Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı. Sektörlerde ise tablo biraz daha renkliydi. Günün en güçlü sektörü: Madencilik, yüzde 4,45 yükseldi. En zayıf sektör: Bilişim, yüzde 4,42 geriledi. ALTIN VE GÜMÜŞ YENİDEN TOPARLANDI Değerli metaller tarafında da gün pozitif geçti. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi altına destek verdi. Ons altındaki yükseliş gün içinde yüzde 2,5'i, gümüşteki artış ise yüzde 2,6'yı aştı. Bir gün önce baskı altında kalan değerli metallerin yeniden yükselmesi, günün dikkat çeken hareketlerinden biri oldu.CANLI ALTIN FİYATLARI CANLI ALTIN-DOLAR-EURO FİYATLARI Altın Dolar Euro Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum PEKİ PİYASALAR NEDEN RAHATLADI? Günün arka planında ABD tahvil piyasasındaki hareket vardı. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde geri alımları artıracağını açıklamasının ardından tahvil faizleri geriledi. Bu da hem hisse senetlerine hem de altın gibi değerli metallere destek veren daha rahat bir piyasa havası oluşturdu. Yatırımcıların gözü aynı zamanda ABD Merkez Bankasının temmuz ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklardaydı. Fed'in faiz politikasına dair vereceği yeni işaretler, piyasaların önümüzdeki günlerdeki yönü açısından önem taşıyor. VADELİ PİYASADA YÜKSELİŞ DAHA DA BELİRGİNDİ Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeks kontratı günü yüzde 3,50 yükselişle 16.758 puandan tamamladı. Kontratın önceki kapanışı 16.191 puan seviyesindeydi. Vadeli taraftaki daha güçlü yükseliş, gün boyunca borsadaki pozitif havanın dikkat çeken göstergelerinden biri oldu. GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ BIST 100'de bazı hisseler endeksin oldukça üzerinde hareket etti. EN ÇOK YÜKSELENLER GUBRF %9,97 ALTNY %9,96 QUAGR %9,72 EFOR %7,57 BRSAN %7,18 EN ÇOK DÜŞENLER ODINE %9,99 OBAMS %4,24 GRSEL %2,95 ODAS %2,41 VESTL %2,26 BORSADA ŞİMDİ HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR? Analistlere göre BIST 100'de 14.600 ve 14.700 puan yükselişin devamında izlenecek ilk direnç seviyeleri. Olası geri çekilmelerde ise 14.300 ve 14.200 puan destek olarak takip ediliyor. Bu seviyeler, endeksin 19 Ağustos'taki güçlü kapanışın ardından yeni bir yükseliş alanı oluşturup oluşturamayacağını görmek açısından önem taşıyor.BUNDAN SONRA GÖZLER VERİ TAKVİMİNDE Piyasalarda önümüzdeki günlerde gündem yeniden ekonomik verilere dönecek. Yurt içinde dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Çin'in kredi faizleri, Almanya'nın üretici fiyatları ve ABD Philadelphia Fed imalat endeksi öne çıkıyor. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)