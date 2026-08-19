PEKİ PİYASALAR NEDEN RAHATLADI?

Günün arka planında ABD tahvil piyasasındaki hareket vardı.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde geri alımları artıracağını açıklamasının ardından tahvil faizleri geriledi.

Bu da hem hisse senetlerine hem de altın gibi değerli metallere destek veren daha rahat bir piyasa havası oluşturdu.