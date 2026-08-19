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Borsa ve altında çifte ralli: 19 Ağustos 2026 BIST 100 kapanışı

Borsa İstanbul haftanın ortasında güçlü bir geri dönüş yaptı. Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, madencilik ve bankacılık hisselerinin desteğiyle hızla toparlandı.

Giriş Tarihi:
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Piyasalarda Pozitif Hava: Borsa ve Altın Yükselişte

19 Ağustos Çarşamba günü piyasalarda genel hava pozitife döndü. Borsa İstanbul güçlü bir kapanış yaparken altın ve gümüşte de alımlar hızlandı.

Günün öne çıkan tarafı, yatırımcıların bir süredir takip ettiği ABD tahvil faizlerindeki gevşemenin piyasalara biraz nefes aldırması oldu.

Borsa İstanbul Günü Güçlü Yükselişle Tamamladı

BORSA GÜNÜ GÜÇLÜ KAPATTI

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 yükselişle 14.458 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 331 puan yükseldi.

BIST 100’de İşlem Hacmi 199 Milyar Lirayı Buldu

AA'nın aktardığı verilere göre BIST 100'de günlük işlem hacmi 199 milyar lira oldu.

BIST 100 · GÜN İÇİ HAREKET
En düşük
14.071
En yüksek
14.485
Kapanış
14.458 puan
Bankacılık ve Madencilik Endeksleri Yükselişte

BANKALAR YÜKSELİŞE EŞLİK ETTİ

Borsadaki hareket yalnızca birkaç hisseyle sınırlı kalmadı. Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektörlerde ise tablo biraz daha renkliydi.

Günün en güçlü sektörü: Madencilik, yüzde 4,45 yükseldi.

En zayıf sektör: Bilişim, yüzde 4,42 geriledi.

Değerli Metallerde Toparlanma: Altın ve Gümüş Yükseliyor

ALTIN VE GÜMÜŞ YENİDEN TOPARLANDI

Değerli metaller tarafında da gün pozitif geçti. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi altına destek verdi.

Ons altındaki yükseliş gün içinde yüzde 2,5'i, gümüşteki artış ise yüzde 2,6'yı aştı.

Bir gün önce baskı altında kalan değerli metallerin yeniden yükselmesi, günün dikkat çeken hareketlerinden biri oldu.

Altın, Dolar ve Euro Fiyatları Canlı Takipte

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI ALTIN-DOLAR-EURO FİYATLARI
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Euro
Altında Yükseliş Rüzgarı: Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları
Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum
Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum
ABD Tahvil Piyasasındaki Hareket Piyasaları Rahatlattı

PEKİ PİYASALAR NEDEN RAHATLADI?

Günün arka planında ABD tahvil piyasasındaki hareket vardı.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde geri alımları artıracağını açıklamasının ardından tahvil faizleri geriledi.

Bu da hem hisse senetlerine hem de altın gibi değerli metallere destek veren daha rahat bir piyasa havası oluşturdu.

Piyasaların Gözü Fed’in Faiz Politikası Tutanaklarında

Yatırımcıların gözü aynı zamanda ABD Merkez Bankasının temmuz ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklardaydı.

Fed'in faiz politikasına dair vereceği yeni işaretler, piyasaların önümüzdeki günlerdeki yönü açısından önem taşıyor.

Vadeli Piyasada Yükseliş Hız Kesmiyor

VADELİ PİYASADA YÜKSELİŞ DAHA DA BELİRGİNDİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeks kontratı günü yüzde 3,50 yükselişle 16.758 puandan tamamladı.

Kontratın önceki kapanışı 16.191 puan seviyesindeydi.

Vadeli taraftaki daha güçlü yükseliş, gün boyunca borsadaki pozitif havanın dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

BIST 100’de Günün Öne Çıkan Hisseleri

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

BIST 100'de bazı hisseler endeksin oldukça üzerinde hareket etti.

EN ÇOK YÜKSELENLER
GUBRF
%9,97
ALTNY
%9,96
QUAGR
%9,72
EFOR
%7,57
BRSAN
%7,18
EN ÇOK DÜŞENLER
ODINE
%9,99
OBAMS
%4,24
GRSEL
%2,95
ODAS
%2,41
VESTL
%2,26
Borsa İstanbul’da İzlenecek Kritik Seviyeler

BORSADA ŞİMDİ HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Analistlere göre BIST 100'de 14.600 ve 14.700 puan yükselişin devamında izlenecek ilk direnç seviyeleri.

Olası geri çekilmelerde ise 14.300 ve 14.200 puan destek olarak takip ediliyor.

Bu seviyeler, endeksin 19 Ağustos'taki güçlü kapanışın ardından yeni bir yükseliş alanı oluşturup oluşturamayacağını görmek açısından önem taşıyor.

Veri Takvimi Piyasaların Gündeminde

BUNDAN SONRA GÖZLER VERİ TAKVİMİNDE

Piyasalarda önümüzdeki günlerde gündem yeniden ekonomik verilere dönecek.

Yurt içinde dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka verileri takip edilecek.

Yurt dışında ise Çin'in kredi faizleri, Almanya'nın üretici fiyatları ve ABD Philadelphia Fed imalat endeksi öne çıkıyor.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi