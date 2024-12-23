İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

9.550 ile 10.080 puan aralığını izleyeceğini belirten Memiş, 9.750 puan seviyesinin altındaki fiyatlamaların hâlâ ucuz olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Döviz Piyasasında Yükseliş Beklentisi Döviz kurlarındaki genel hareketliliğe de değinen Memiş, dolar/TL'nin 35,19 seviyesinden, avro/TL'nin ise 36,74 seviyesinden kapanış yaptığını söyledi.

Dövizde genel olarak yükseliş trendinin devam edebilece��ini belirten Memiş, "Geri çekilmeleri hâlâ alım fırsatı olarak değerlendiriyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararının, döviz kurlarındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtti.

Ons Gümüş ve Bitcoin Beklentileri Gümüş piyasasında da hareketlilik yaşandığını belirten Memiş, ons gümüşün 29,53 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve 29,80 ile 31,20 dolar arasında dalgalanma beklediğini söyledi.