İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz haftayı 2.622 dolardan kapattığını belirterek, bu hafta için 2.660 dolar seviyesinin direncini takip edeceğini ifade etti.
Bu seviyeden 2.608 dolara doğru bir geri çekilme olabileceği uyarısında bulundu. Bu fiyat hareketinin Türk lirası karşılığında yaklaşık 1.820 TL'lik bir fark yaratabileceğini söyledi.
Gram altın için ise serbest piyasada 3.024 TL'den kapanış yapıldığını hatırlatan Memiş, 2.980 ile 3.080 TL aralığında bir dalgalanma yaşanabileceğini belirtti.
Ayrıca, gram altın fiyatının 3.000 TL'nin altına gerilemesini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksinin 9.724 puanda kapanmasının ardından, Memiş, bu hafta endekste tepki alımları beklediğini söyledi.
9.550 ile 10.080 puan aralığını izleyeceğini belirten Memiş, 9.750 puan seviyesinin altındaki fiyatlamaların hâlâ ucuz olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Döviz kurlarındaki genel hareketliliğe de değinen Memiş, dolar/TL'nin 35,19 seviyesinden, avro/TL'nin ise 36,74 seviyesinden kapanış yaptığını söyledi.
Dövizde genel olarak yükseliş trendinin devam edebilece��ini belirten Memiş, "Geri çekilmeleri hâlâ alım fırsatı olarak değerlendiriyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararının, döviz kurlarındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtti.
Gümüş piyasasında da hareketlilik yaşandığını belirten Memiş, ons gümüşün 29,53 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve 29,80 ile 31,20 dolar arasında dalgalanma beklediğini söyledi.
Bitcoin hakkında da görüşlerini paylaşan Memiş, BTC'nin 92.000 ile 102.000 dolar arasında fiyatlanabileceğini, ancak 2025 yılı itibarıyla genel bir yükseliş trendi beklediğini öngördüğünü ifade etti.
Kaynak: TV100
Derleme: Takvim.com.tr