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İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

İslam Memiş, yıl sonu yaklaşırken altın ve döviz piyasalarını değerlendirmeye devam ediyor. Uzman isim, bu süreçte yatırımcıları bilgilendirirken, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı. İşte, altın, dolar, borsa, kripto paralar ve Borsa İstanbul hakkında yaptığı önemli değerlendirmeler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:42
İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Dolar ve Altın Piyasasında Durum

İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz haftayı 2.622 dolardan kapattığını belirterek, bu hafta için 2.660 dolar seviyesinin direncini takip edeceğini ifade etti.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Bu seviyeden 2.608 dolara doğru bir geri çekilme olabileceği uyarısında bulundu. Bu fiyat hareketinin Türk lirası karşılığında yaklaşık 1.820 TL'lik bir fark yaratabileceğini söyledi.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Gram altın için ise serbest piyasada 3.024 TL'den kapanış yapıldığını hatırlatan Memiş, 2.980 ile 3.080 TL aralığında bir dalgalanma yaşanabileceğini belirtti.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Ayrıca, gram altın fiyatının 3.000 TL'nin altına gerilemesini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini vurguladı.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Borsa İstanbul'da Tepki Alımları Bekleniyor

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksinin 9.724 puanda kapanmasının ardından, Memiş, bu hafta endekste tepki alımları beklediğini söyledi.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

9.550 ile 10.080 puan aralığını izleyeceğini belirten Memiş, 9.750 puan seviyesinin altındaki fiyatlamaların hâlâ ucuz olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Döviz Piyasasında Yükseliş Beklentisi

Döviz kurlarındaki genel hareketliliğe de değinen Memiş, dolar/TL'nin 35,19 seviyesinden, avro/TL'nin ise 36,74 seviyesinden kapanış yaptığını söyledi.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Dövizde genel olarak yükseliş trendinin devam edebilece��ini belirten Memiş, "Geri çekilmeleri hâlâ alım fırsatı olarak değerlendiriyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararının, döviz kurlarındaki yükselişi destekleyebileceğini belirtti.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Ons Gümüş ve Bitcoin Beklentileri

Gümüş piyasasında da hareketlilik yaşandığını belirten Memiş, ons gümüşün 29,53 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve 29,80 ile 31,20 dolar arasında dalgalanma beklediğini söyledi.

İslam Memiş duyurdu; Gram altını olan mest olur! Dolar, borsa ve kripto ise...

Bitcoin hakkında da görüşlerini paylaşan Memiş, BTC'nin 92.000 ile 102.000 dolar arasında fiyatlanabileceğini, ancak 2025 yılı itibarıyla genel bir yükseliş trendi beklediğini öngördüğünü ifade etti.

Kaynak: TV100

Derleme: Takvim.com.tr