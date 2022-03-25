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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Peki bu mümkün mü? Ocak'ta vergi kaldırılarak maliyet düşürülmüştü. Şimdi hangi destek yapılırsa asgari ücrete ikinci zam olur? Zam yapılırsa yeni asgari ücret kaç liraya çıkar? İşte detaylar...

25.03.2022 11:58 - Son Güncelleme: 25.03.2022 11:58
Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" dedi.

Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

SORU: Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur.

Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül

Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

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