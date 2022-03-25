Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete yeni zam açıklaması! Asgari ücrete yeni zam nasıl olacak? Asgari ücret zammına iki formül
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Peki bu mümkün mü? Ocak'ta vergi kaldırılarak maliyet düşürülmüştü. Şimdi hangi destek yapılırsa asgari ücrete ikinci zam olur? Zam yapılırsa yeni asgari ücret kaç liraya çıkar? İşte detaylar...
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
SORU: Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?