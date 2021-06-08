Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

Netleşen detaylar geldi! 6 yıl kazanabilirsiniz! Emeklilik tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde senelerce çalışmak ve bazı koşulları yerine getirmek lüzumludur. Emeklilik hayaline kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. Kiminin yaşı dolmuyor kiminin primi noksan. Bazısı da sigortalılık senesini bitirmemiş. Sistem çalışanlara bazı fırsatlar sunuyor. Emeklilik çalışanların hayali. Ama buna kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. 10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan fertler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler.

08.06.2021 08:14 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





