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Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

Netleşen detaylar geldi! 6 yıl kazanabilirsiniz! Emeklilik tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde senelerce çalışmak ve bazı koşulları yerine getirmek lüzumludur. Emeklilik hayaline kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. Kiminin yaşı dolmuyor kiminin primi noksan. Bazısı da sigortalılık senesini bitirmemiş. Sistem çalışanlara bazı fırsatlar sunuyor. Emeklilik çalışanların hayali. Ama buna kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. 10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan fertler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler.

08.06.2021 08:14 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:14
Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

Güncellenen liste ile bazı meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanındı. Peki, SGK yıpranma payı olan meslekler hangileri, kimler erken emekli olabilir, erken emeklilikten yararlanacak, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2020 için nasıl yapılacak, fiili hizmet süresi zammı hangi mesleklerde var? Erken emeklilik şartlarından bir tanesi yıpranma 5 yıla kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar için ilave prim hakkı veriliyor. Anneler için ise doğum borçlanması ile birlikte erken emeklilik mümkün doğumdan önce sigortası yapılan anneler primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar.

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Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI

Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 1250 günlük haklarla birlikte erken emeklilik ortaya çıkıyor çalışan kişiler yüzde 60 oranında iş gücünü kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.

Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan kişiler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler. İlk kez 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan engellilerde çalışma gücündeki kayıtlar oranına bağlı olarak emekli olabiliyor.

Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor

Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.

Bu şartlara sahipseniz başvuru yapın, 90 gün içinde hemen emekli olun! 10 sene sigortalılık kafi oluyor... 2160 gün kazanın!

Engelli Hakkı İle 16 Yılda Emeklilik Fırsatı

Bir diğer seçenekte 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelli kişiler yüzde 50 ile 59 arasında çalışma gücü kaybı yaşayanlar için 16 yıllık sigortalılık süresi 3700 gün ile emekli olma fırsatı sunuluyor. Yüzde 40 ile 49 arasında olanlar ise 4100 prim gün sayısı ve 18 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olacaklar.