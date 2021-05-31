Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu! 6 ay geri ödemesiz nefes kredisi fırsatı! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gündemde esnaf vatandaşlar yoğun bir şekilde Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu şartlarını araştırır oldu. Pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenler OBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliği ile verilecek olan 6 ay geri ödemesiz nefes kredisi fırsatı için şimdiden vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Garanti Bankası'ndan nefes kredisi başvurusu yapmak isteyenler için gerekli tüm bilgileri haberimizde derledik.