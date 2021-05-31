Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu! 6 ay geri ödemesiz nefes kredisi fırsatı! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Gündemde esnaf vatandaşlar yoğun bir şekilde Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu şartlarını araştırır oldu. Pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenler OBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliği ile verilecek olan 6 ay geri ödemesiz nefes kredisi fırsatı için şimdiden vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Garanti Bankası'ndan nefes kredisi başvurusu yapmak isteyenler için gerekli tüm bilgileri haberimizde derledik.
Gündemde esnaf vatandaşlar yoğun bir şekilde Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu şartlarını araştırır oldu. Pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenler OBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliği ile verilecek olan 6 ay geri ödemesiz nefes kredisi fırsatı için şimdiden vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Garanti Bankası'ndan nefes kredisi başvurusu yapmak isteyenler için gerekli tüm bilgileri haberimizde derledik.
Milyonlarca esnafın gündeminde nefes kredisi yer alıyor ve detaylar arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı nefes kredisi başvuru şartlarını ve kimlere verileceği açıkladı ve heyecan yarattı. Yararlanan işletmeler 6 ay geri ödemesiz imkandan faydalanabilecek sonrasında kredi taksitleri ise 12 taksit şeklinde ödenebilecek. Nefes kredisi veren bankalardan biri de Garanti Bankası oldu ve detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
NEFES KREDİSİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.