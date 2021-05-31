Halkbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri erteleme 200 bin TL kredi fırsatı! Nefes kredisi başvuruları…
Gündemde yoğun bir şekilde Halkbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber gelmiş ve koronavirüsün ekonomik olumsuzluklarını silmek amacıyla esnafa uygun şartlarda kredi fırsatı tanınacağını duyurmuştu. Esnafa 6 ay geri erteleme 200 bin TL kredi fırsatı veren bankalardan biri olan Halkbank için araştırmalar başladı. Peki nefes kredisi başvuru şartları nedir? İşte detaylar…
Gündemde yoğun bir şekilde Halkbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber gelmiş ve koronavirüsün ekonomik olumsuzluklarını silmek amacıyla esnafa uygun şartlarda kredi fırsatı tanınacağını duyurmuştu. Esnafa 6 ay geri erteleme 200 bin TL kredi fırsatı veren bankalardan biri olan Halkbank için araştırmalar başladı. Peki nefes kredisi başvuru şartları nedir? İşte detaylar…
Halkbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemiden olumsuz yönde etkilenen esnaf vatandaşlar bu imkan ile rahat edecek. KOBİ ve işletmelere verilecek nefes kredisini Halkbank'tan almak isteyen vatandaşlar için tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik. Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran yani yarın başlıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler, son gelişmeler…
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.