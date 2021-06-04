İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti! 40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı!

40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olun! Koronavirüs nedeniyle bankaların takibe düşen kredi miktarı artış gösterdi. Yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda İş Bankası ve Vakıfbank konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. İş Bankası ve Vakıfbank'tan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. Bankalardan ev almanın ise avantajı oldukça büyük! Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur. Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.

04.06.2021 08:38 - Son Güncelleme: 04.06.2021 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





