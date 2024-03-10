Gabar’dan yılın ilk rekoru! Günlük 37 bin varil petrol üretimi! Hedef 100 bin varil

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Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 30, 35 bin varil çıkartılırken, 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.