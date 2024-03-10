EYT şart değil! 1996, 1997, 1999, 2005 sigorta girişi olanlar: 49-50-55 yaşında erken emekli olun! 4A 4B az prim ödeyenler...

1 Yoğun çalışma temposuna ayak uydurmakta zorlananlar için kısmi emeklilik, yaşlılık dönemine daha hazırlıklı adım atma imkanı sunuyor. Peki, kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

2 10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.