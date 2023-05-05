Gabar'daki yeni petrol rezervi Türkiye'nin kaderini nasıl etkileyecek? 80 milyar dolarlık büyük ekonomi
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi tek başına yaptığı depremin bütün maliyetlerini devletimizin milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. Peki tarihi keşif Türkiye'nin kaderini nasıl etkileyecek? Türkiye kendi petrolünden benzin ve motorin üretimine başladığında ne nasıl değişecek? Öte yandan Gabar'da petrol çıkarılan iki sahadan birine şehit Astsubay Esma Çevik'in, diğerine ise şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isimleri verildi. İki şehidin isimleri sonsuza dek Gabar'da yaşayacak. Peki kimdi bu iki genç kız? Neden isimleri kuyulara verildi? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi ile yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
ŞIRNAK PETROLÜNÜN 80 MİLYARLIK ÜRETİM BÜYÜKLÜĞÜ
Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda dün gerçekleşen vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melih Han Bilgin, "Sahanın yıllara sâri bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Depremle beraber devletimizin sırtına binen yük bayramın ikinci günü (Karadeniz gazı sonrası) hafiflemiş kaldırılmış durumda.
2 YILDA 100 BİN VARİLE ÇIKACAK
Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlerini devletimizin milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz" dedi. Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planladıklarını ifade eden Bilgin, sahanın büyüklüğünün ise yaklaşık 36 kilometrekare olduğunu ifade etti.
"ŞİMDİYE KADAR 6 BİN VARİL ÜRETİLDİ"
Şu anda yeni sahada 1.200 varil yüksek kalitede günlük 41 API petrol üretildiğini anlatan Bilgin, "Bugün üretim yaptığımız 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkanlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz" dedi.