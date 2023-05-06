2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak? ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvurularını kabul etmeye devam ediyor. 28 Nisan'da başlayan başvuru işlemleri 8 Mayıs tarihine kadar sürecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Başvurularını tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Buna göre ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek ve asıl aday belirlenecek. Atama hak kazanan adaylar da belirlenen takvim doğrultusunda kurumlara belgeleri iletecek. İşte detaylar...