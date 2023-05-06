2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak? ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) personel alımı başvuru sonuçları hakkında bilgiler gündemde yer alıyor. 2023 yılında yayımlanan işe alım ilanına göre, Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı) kadrolarına toplam 2431 personel alınacak. Peki ASHB sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvurularını kabul etmeye devam ediyor. 28 Nisan'da başlayan başvuru işlemleri 8 Mayıs tarihine kadar sürecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Başvurularını tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Buna göre ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek ve asıl aday belirlenecek. Atama hak kazanan adaylar da belirlenen takvim doğrultusunda kurumlara belgeleri iletecek. İşte detaylar...
ASHB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ!
ASHB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç tarihine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.