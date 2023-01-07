TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık... Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLAR

Ankara TOKİ Sincan sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 6 Ocak 2023 Cuma günü olarak duyuruldu. Sincan'da Yenipeçenek ve Sarayçık Mahallesi olmak üzere toplamda 6.426 konut inşa edilecek.

SİNCAN YENİPEÇENEK CANLI SONUÇLAR