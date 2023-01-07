TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık... Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut yapılacak. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Sincan Yenipeçenek'te 4.800 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Sincan kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
Bugün yapılan kurada Sincan Yenipeçenek Mahallesi için 4.800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Ankara 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Ankara Sincan Yenipeçenek 4.800 konut kura İSİM LİSTESİ!
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLAR
Ankara TOKİ Sincan sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 6 Ocak 2023 Cuma günü olarak duyuruldu. Sincan'da Yenipeçenek ve Sarayçık Mahallesi olmak üzere toplamda 6.426 konut inşa edilecek.
SİNCAN YENİPEÇENEK CANLI SONUÇLAR
TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
2 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER
Kahramankazan: 800 konut
Polatlı: 700 konut
Kızılcahamam: 63 konut
3 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER
Ayaş 4. Etap: 300 konut
Şereflikoçhisar: 311 konut
Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
Bala 3. Etap: 160 konut
Beypazarı: 150 konut
Evren: 150 konut
Nallıhan Çayırhan: 100 konut
4-5 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER
Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut
6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Sincan Yenipeçenek: 4800 konut
9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Sincan Saraycık: 1626 konut
10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Mamak: 3645 konut