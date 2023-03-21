Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT... SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL!

EYT emekli promosyonu ve kredi imkanları için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca vatandaş en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. İşte emekiye sunulan kampanyalar...