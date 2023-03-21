Denizbank, İş Bankası, SGK, PTT... SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine KREDİ + EK ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON! 75.000 TL + %35 + 2.500 TL + 9.500 TL!
EYT promosyonu ve kredi şartları için araştırmalar hızlandı. Eksik süreleri olan EYT'liler borçlanma yapmanın, prim borcu bulunanlar da bunları kapatmanın peşine düştü. Prim borcu olanların yardımına yapılandırma yasası yetişti. İsteyen peşin isteyen taksitli ödemeyi seçerek borcunu kolayca kapayabilecek. Bankalar EYT'lileri çekmek için bir yandan kredi kampanyaları diğer yandan da promosyon kampanyalarını peş peşe sıraladı. İşte emeklinin yüzünü güldürecek o gelişmeler.
EYT emekli promosyonu ve kredi imkanları için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca vatandaş en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Bankalar EYT'liler için seferber oldu. Bir yandan prim borcunu ödemek, borçlanma yapmak isteyenler için kredi imkanları sağlanırken; diğer yandan da promosyon kampanyaları yenileniyor. İşte emekiye sunulan kampanyalar...
AKBANK
KREDİ TUTARI: 50.000 TL
Aylık faiz oranı: % 1.79
Vade: 12 ay
Kredi tahsis ücreti: 275 TL
Hayat sigortası prim tutarı: 1.184,57 TL
Aylık taksit tutarı: 4.797,21 TL
Toplam geri ödeme: 57.841,54 TL
KREDİ TUTARI: 50.000 TL
Aylık faiz oranı: % 1.89
Vade: 24 ay
Kredi tahsis ücreti: 275 TL
Hayat sigortası prim tutarı: 1.830,88 TL
Aylık taksit tutarı: 2.753,35 TL
Toplam geri ödeme: 66.355,45 TL