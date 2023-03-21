3 şarta uyan 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur ve SSK’lılar bu listeye mutlaka göz atsın! 10-15 yıl sigortalı olan herkes...

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanların emekli olmalarını sağlayan bir avantaj oluyor. Bazı ülkelerde belirli meslek grupları için erken emeklilik imkanı sunuluyor. Türkiye'de bazı şartlara uyanlar çok erken tarihte emekli maaşına kavuşuyor. Son olarak geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelere göre 18 meslekte erken emeklilik hakkı varken bu sayı 45'e yükseltildi. Bu mesleklerde görevini sürdüren kişiler belirtilen tarihten daha önce maaşlarını almaya başlıyor.