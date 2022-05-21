Formu doldur onayı al! Aylık 1475 lira maaş ve gıda yardımı müjdesi verildi! Başvurular 81 il müdürlüğünden yapılacak

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli kategoriler altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara, devletin birçok kurumu tarafından hem nakdi hem de ayni yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımları yapan devlet kurumlarından birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.