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Haberler Ekonomi 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde giderek artan ve tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen enflasyona karşın, emeklilerin yanında olduğunu duyurdu.

takvim.com.tr
22.05.2022 10:26 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:27
Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Geliştirdiği kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de emekli vatandaşlar için üç ayrı başlık dahilinde geliştirdiği destek paketini açıkladı. İşte Ziraat Bankası'nın emekli destek paketinin içeriğine dair ayrıntılar

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Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre giderek daha da zorlaşan hayat şartlarına karşın emekliler için bir destek paketi geliştirildi.

Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Geliştirilen emekli destek paketi içerisinde hem nakit ödemenin hem de ihtiyaç ve konut kredisi hizmetlerinin olduğunu duyuran banka, ilgili hizmetlerine ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı.

Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Hizmeti!

Ziraat Bankası'nın yeni yıla girilmesi ile birlikte emekli vatandaşlara yapmış olduğu ilk duyuru promosyon kampanyası duyurusu oldu.

Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve söz konusu hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren tüm yeni müşterilere, ek ödeme yapılacağı bildirildi.

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