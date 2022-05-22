500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!
Ülkemizin kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde giderek artan ve tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen enflasyona karşın, emeklilerin yanında olduğunu duyurdu.
22.05.2022 10:26 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:27
Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Geliştirdiği kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de emekli vatandaşlar için üç ayrı başlık dahilinde geliştirdiği destek paketini açıkladı. İşte Ziraat Bankası'nın emekli destek paketinin içeriğine dair ayrıntılar
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre giderek daha da zorlaşan hayat şartlarına karşın emekliler için bir destek paketi geliştirildi.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Hizmeti!
Ziraat Bankası'nın yeni yıla girilmesi ile birlikte emekli vatandaşlara yapmış olduğu ilk duyuru promosyon kampanyası duyurusu oldu.