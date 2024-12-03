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Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Türkiye'de kira artış oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Aralık 2024 kira artış oranı için meraklı bekleyiş sürüyor. Kasım ayına ait enflasyon verileri 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 06:20 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 06:20
Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Türkiye'deki kira artış oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Aralık 2024 kira artış oranı için gözler 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Verileri

TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon oranı, Aralık ayında kira artışı yapılacak tutarı doğrudan etkileyecek. Bu oranlar hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük önem taşıyor.

Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Özellikle uzun vadeli kira kontratlarının süresi dolan işletmeler ve konut kiracıları, bu artış oranını yakından takip ediyor.

Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Örnek Kira Artış Hesaplaması

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 62,02 olarak açıklanmıştı. Buna göre bir örnek hesaplama şu şekilde yapılabilir:

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: %62,02
Kira zam bedeli: 6.202 TL
Zamlı kira bedeli: 16.202 TL

Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Bu oranlar, kira kontrat süresi Kasım ayında dolanlar için geçerli olmuştu. Aralık ayında ise zam oranı açıklanacak yeni enflasyon verilerine göre belirlenecek.

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