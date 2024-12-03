Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? Bu ay kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK iş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Türkiye'deki kira artış oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Aralık 2024 kira artış oranı için gözler 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Verileri TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon oranı, Aralık ayında kira artışı yapılacak tutarı doğrudan etkileyecek. Bu oranlar hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük önem taşıyor.

Özellikle uzun vadeli kira kontratlarının süresi dolan işletmeler ve konut kiracıları, bu artış oranını yakından takip ediyor.

Örnek Kira Artış Hesaplaması Kasım ayı kira artış oranı yüzde 62,02 olarak açıklanmıştı. Buna göre bir örnek hesaplama şu şekilde yapılabilir: Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: %62,02

Kira zam bedeli: 6.202 TL

Zamlı kira bedeli: 16.202 TL