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Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu tarafından yetiştirilen safranın kilosunun 30 bin ile 70 bin TL arasında belirtildi.

04.11.2021 08:33 - Son Güncelleme: 04.11.2021 08:33
Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında Düzce'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştıran Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün çalışmaları neticesinde, katma değeri oldukça yüksek olan safran için gönüllü çiftçi sayısını her geçen gün artırıyor ve bölge halkının gelir getirici faaliyet yürütmesini koordine ediyor.

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Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

Bu kapsamda Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu'nun bahçesinden safran hasadı yapıldı.

Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

Üretici Selami Gündoğdu; safran bitkisinin çok eskiden beri tarımının yapıldığını ve önemli bir ilaç, boya ve baharat bitkisi olduğunu belirterek boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığını ifade etti.

Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

Gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu ayrıca ülkemizde safran üretiminin yeterli olmadığını söyleyerek, genellikle İran ve Afganistan gibi ülkelerden temin edildiğini ve bu yüzden ülkemizde üretiminin yapılmasının önem taşıdığına vurgu yaptı.

Kilosu 70 bin liraya kadar çıkıyor! Gram gram satılıyor!

Safran üretimine başlamadan Düzce Üniversitesi ile iletişime geçip önce toprak analizini yaptırdığını ve sürekli Düzce Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunun kendisi ve bölge çiftçileri için değerli olduğunu ifade ederek safran tarımı ile ilgili soğanların 15 Ağustos-15 Eylül arasında dikiminin yapıldığı bilgisini paylaştı.

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