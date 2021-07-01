18 ay kira yardımı fırsatı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kentsel dönüşüm kira yardımı için şartlar neler? Başvurular…
18 ay kira yardımı fırsatı yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyenlere devlet tarafından yardımlar gelmeye devam ediliyor. Kentsel dönüşümde kira yardımı vatandaşların ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlıyor. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında kentsel dönüşümde kira yardımı için şartlar neler? Kimler yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?
18 ay kira yardımı fırsatı yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evini kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyenlere devlet tarafından yardımlar gelmeye devam ediliyor. Kentsel dönüşümde kira yardımı vatandaşların ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlıyor. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında kentsel dönüşümde kira yardımı için şartlar neler? Kimler yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?
Eski evlerin kentsel dönüşümle yenilenmesi ve daha sağlam yapılması, yenilenmesi olası bir doğal afette de son derece önemlidir. Evinin yenilenmesini isteyen fakat yenilenme sürecinde başka eve çıkmanın masraflı olacağını düşünenlere devlet tarafındna rahatlatıcı destekler geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında kentsel dönüşüm için 18 ay boyunca kira yardımı devlet tarafından şartları taşıyan vatandaşlara veriliyor. Peki şartlar neler? Kentsel dönüşüm kira yardımı için başvurular nereye yapılır?
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?
2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir. Hasarlı ve riski yapıdaki konutları kullanan kişilere geçici konut ya da kira yardımı yapılarak mesken yardımı ve kira para desteği sağlanmaktadır.
Sosyal politikalar bünyesinde ele alınan destekleme ödemeleri kapsamında bu kişilere yapılan anlaşma gereği kira yardımı yapılması öngörülmektedir. Bankaların kullandığı kredilerle dönüşüm projeleri bankaların özel devlet destekli hesaplarından ödenmektedir. Sosyal fon destekleri olarak kira yardımı ödenekleri dönüşüm projeleri bünyesinde vatandaşa yardım edilmektedir.
Faiz desteği veren bankaların usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı ödenek ve bütçe planlarında belirtilmektedir. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile riskli ve yıkım grubunda olan binalar yıkılarak yerine daha sağlam ve uzun ömürlü yaşanabilecek, deprem ve doğal afetlere dayanıklı yapı ve binalar inşa edilmektedir. Devlet, sağladığı kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda oturan kişilere kira yardım desteği sunmaya devam etmektedir.