18 ay kira yardımı fırsatı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kentsel dönüşüm kira yardımı için şartlar neler? Başvurular…

Eski evlerin kentsel dönüşümle yenilenmesi ve daha sağlam yapılması, yenilenmesi olası bir doğal afette de son derece önemlidir. Evinin yenilenmesini isteyen fakat yenilenme sürecinde başka eve çıkmanın masraflı olacağını düşünenlere devlet tarafındna rahatlatıcı destekler geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında kentsel dönüşüm için 18 ay boyunca kira yardımı devlet tarafından şartları taşıyan vatandaşlara veriliyor. Peki şartlar neler? Kentsel dönüşüm kira yardımı için başvurular nereye yapılır?