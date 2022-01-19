Fiyatları düşürdüler 10,90 TL'den satılmaya başlandı! 5 litre Ayçiçek yağı, mercimek... Tarım Kredi Marketlerinde sıvı yağ ve bakliyat ürünleri indirime girdi

Tarım Kredi marketlerinde yüzde 30 indirim yapıldı. Türkiye genelinde tam 700 mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Güncel katalogda en dikkat çekenler arasında son zamanlarda vatandaşların yüksek fiyattan satıldığı için şikayetçi olduğu Ayçiçek yağı yer alıyor. Tarım Kredi marketlerinde Ayçiçek yağı ve bakliyat ürünleri indirimden satılmaya başlandı. Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt ise 105.90 TL ile raflardaki yerini aldı. İşte indirime giren tüm ürünler...