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Haberler Ekonomi Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Vatandaşları yalnız bırakmayan devlet kurumları, yeni dönemde de çeşitli başlıklar altında destek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz faturalarını üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
15.04.2022 11:12 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:14
Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırmaları amacı ile çeşitli sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde elektrik faturalarından sonra doğalgaz faturalarını da üstlendiğini bildirdi.

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Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Elektrik Faturalarını Devlet Ödüyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan elektrik faturası desteği, bir süredir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan destek hizmetidir.

Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Bu senede ihtiyaç sahiplerinin başvurularına açık olan bu yardım modelinin tutarları, tüketilen aylık elektriğe göre belirlenmektedir. Bakanlık yardım miktarlarını şu şekilde belirlemiştir:

  • 75 kWh: 103 TL
  • 100 kWh: 137,33 TL
  • 125 kWh: 171,67 TL
  • 150 kWh: 206 TL

Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Artan Enerji Fiyatlarına Devlet Desteği!

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından müjdelenmiş olan doğalgaz faturası desteği, yeni yıla girilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!

Ocak ayında kesinleşen doğalgaz faturası desteği, ihtiyaç sahiplerinin büyük ilgisi ile karşılaştı. Bakanlık, söz konusu sosyal yardım modelinin detaylarını paylaştı.

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