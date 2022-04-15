Bakanlık önerdi, Başkan Erdoğan onayladı: E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda paralar hesaplara yatmaya başladı!
Vatandaşları yalnız bırakmayan devlet kurumları, yeni dönemde de çeşitli başlıklar altında destek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz faturalarını üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerine ilişkin haberin ayrıntıları
15.04.2022 11:12 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:14
Elektrik Faturalarını Devlet Ödüyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan elektrik faturası desteği, bir süredir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan destek hizmetidir.
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Geride bıraktığımız yılın aralık ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından müjdelenmiş olan doğalgaz faturası desteği, yeni yıla girilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
Ocak ayında kesinleşen doğalgaz faturası desteği, ihtiyaç sahiplerinin büyük ilgisi ile karşılaştı. Bakanlık, söz konusu sosyal yardım modelinin detaylarını paylaştı.