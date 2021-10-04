Fiyatları 133 bin TL altı olan C segmenti ikinci el otomobiller! Golf, Octavia, Leon, Megane, Astra, Corolla, Focus, İ30, C4, 308, Fiat Egea...

İkinci el otomobiller pandemi döneminin kriz içerisinde bulunduğu gibi tekrar tanınmış duruma gelmeye başladılar. Araçların satış hızlarında da mühim bir farklılık ortaya geldi. Sektör eksperlerine göre 2 ay evveline göre ikinci el otomobiller yüzde 50 oranında daha süratli satılmaya başlandı. Genellikle yüksek modelli araçların satışlarının daha basit bulunduğu bildirildi. Kasım 2020-Mayıs 2021 döneminde tarihinin en durgun dönemlerinden birini yaşam sürdüren ikinci el vasıta pazarı, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında biraz hareketlendi. ÖTV'deki matrah düzenlemesiyle eş güdümlü ise Ağustos ayını bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 oranında düşüşle kapattı.