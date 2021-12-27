Fiyatlarda harekete geçildi! Yeni aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri 6,50 TL'den... Pazartesi geldi BİM güncel indirimli ürünlerini değiştirdi!

BİM'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni aktüel ürünler kataloğunda ürünler 6,50 TL'den başlıyor. Katalogda Kaanlar Peynir Beyaz Çiftlik 38, 90 TL, Piliç Kasap Köfte 17, 50 TL, Dana Kangal Sucuk 19, 90 TL, Dilimli Siyah Zeytin 12,90 TL, Linguine Makarna 6,25 TL olarak göze çarpıyor. Teknoloji, elektronik ürünlerde de Buharlı Yüz Temizleme Cihazı 129,00 TL, Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 389,00 TL, Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2.499,00 TL olarak boy gösteriyor. İşte BİM'in 1 Ocak'a kadar devam edecek indirimleri...