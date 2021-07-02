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Fiyatlar yenilendi, hesap kitap başladı! Fiat, Dacia, Renault, Seat 2021 Temmuz araç fiyatları ne kadar oldu?

Araç almak isteyenler dikkat! Birçok firma araba fiyat listesini güncelledi. 2021 Temmuz ayında güncellenen fiyat listesiyle, araç almak isteyenler şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Vatandaşlar bütçelerine göre hesap yaparak en uygun aracı belirlemeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız listeden araç fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz!

02.07.2021 21:06 - Son Güncelleme: 02.07.2021 21:07
Bu listeye bakmadan araba almayın! 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault…

2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault güncel araç fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Hesaplı araç almak isteyenler, bütçelerine göre araç fiyatlarını merak ediyor. Sizler için derlediğimiz listeden en uygun araç fiyatlarını görüntüleyebilir ve seçiminizi yapabilirsiniz. İşte, firmaların güncellemesiyle birlikte oluşan 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi!

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Bu listeye bakmadan araba almayın! 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault…

ALFA ROMEO

Alfa Romeo GIULIETTA 1.6 JTD 120hp Sprint TCT Dizel Otomatik - 347.650

Alfa Romeo GIULIETTA 1.6 JTD 120hp TI TCT Dizel Otomatik - 371.650

Bu listeye bakmadan araba almayın! 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault…

AUDI

Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 495.589

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 517.509

Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 531.697

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 553.617

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 464.578

Audi Yeni A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 486.499

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 500.899

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 522.819

Bu listeye bakmadan araba almayın! 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault…

DACIA

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000

Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900

Bu listeye bakmadan araba almayın! 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault…

FIAT

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 182.900

Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 209.900

Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 219.900

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 191.900

Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 218.900

Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 228.900

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 205.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 278.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 307.900