Fiyatlar yenilendi, hesap kitap başladı! Fiat, Dacia, Renault, Seat 2021 Temmuz araç fiyatları ne kadar oldu?
Araç almak isteyenler dikkat! Birçok firma araba fiyat listesini güncelledi. 2021 Temmuz ayında güncellenen fiyat listesiyle, araç almak isteyenler şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Vatandaşlar bütçelerine göre hesap yaparak en uygun aracı belirlemeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız listeden araç fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz!
2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi! Ford, Fiat, Dacia, Citroen, Renault güncel araç fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Hesaplı araç almak isteyenler, bütçelerine göre araç fiyatlarını merak ediyor. Sizler için derlediğimiz listeden en uygun araç fiyatlarını görüntüleyebilir ve seçiminizi yapabilirsiniz. İşte, firmaların güncellemesiyle birlikte oluşan 2021 Temmuz ayı araç fiyat listesi!
AUDI
Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 495.589
Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 517.509
Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 531.697
Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 553.617
Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 464.578
Audi Yeni A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 486.499
Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 500.899
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 522.819
FIAT
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 182.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 209.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 219.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 191.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 218.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 228.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 205.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 278.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 307.900