Fiyatlar yarıya indi! 5 litresi 7,75'e düştü! Yeni hafta geldi A101'in aktüel ürünler kataloğu KESİNLEŞTİ! Ayçiçek yağı, büyük boy su, tuvalet kağıdı...

A101'de yeni haftanın yeni indirimleri belli oldu. 13 Mayıs'tan 19 Mayıs tarihine kadar Haftanın Yıldızları kataloğuna göre ayçiçek yağı 62 TL'den, 5 litrelik su 7,75'ten, 6'lı maden suyu 17 TL'den satılacak. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde de 10'lu çikolata 37,90'a, 6'lı gazlı içecek 45 TL'ye düşecek. Aldın Aldın kataloğunda da 18 Mayıs'tan itibaren geçerli teknolojik ürünler yer alıyor. Plazma, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, halı yıkama makinesi, su ısıtıcı, süpürge, el mikseri, saç kesme makinesi, telefon, kulaklık uygun fiyata satılacak. İşte A101 13 Mayıs- 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...