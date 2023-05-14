Vav TV İzle
Haberler Ekonomi ÇALIŞAN ANNEYE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK! İşte anneye sağlanan destekler

ÇALIŞAN ANNEYE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK! İşte anneye sağlanan destekler

Ülkemizde çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da var...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
14.05.2023 15:53 - Son Güncelleme: 14.05.2023 15:53
ANNEYE PARA, İŞ, İZİN, VERGİ FIRSATI! İşte anneye sağlanan destekler

Annelerimizin hakkı asla ödenmez ama yasalarımızdaki onları koruyan düzenlemeler hayatlarını kolaylaştırıyor. Bugün yasalarımızda pek çok imkan kadınlar için yer alıyor. İşte bu desteklerden bazıları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
ANNEYE PARA, İŞ, İZİN, VERGİ FIRSATI! İşte anneye sağlanan destekler

* MESAİ AYARI: İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yarısından fazlası 20.00-06.00 arasına denk gelen gece vardiyalarında görev alamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.

ANNEYE PARA, İŞ, İZİN, VERGİ FIRSATI! İşte anneye sağlanan destekler

* ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 hafta ilave ediliyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ve memurların ise 8 hafta izin imkanı var. İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor. Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor.

ANNEYE PARA, İŞ, İZİN, VERGİ FIRSATI! İşte anneye sağlanan destekler

* DOĞUM İZNİNDE EN AZ 24.908 TL: Kadın işçilere analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 24 bin 908 lira.

ANNEYE PARA, İŞ, İZİN, VERGİ FIRSATI! İşte anneye sağlanan destekler

* 520 TL SÜT PARASI: SSK'lı ve Bağ-Kur'lu anneye ya da eşi doğum yapan sigortalı babaya süt parası yani emzirme ödeneği veriliyor. Bu yıl için rakam 520 lira.

SON DAKİKA