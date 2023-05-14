ÇALIŞAN ANNEYE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK! İşte anneye sağlanan destekler

* ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 hafta ilave ediliyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ve memurların ise 8 hafta izin imkanı var. İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor. Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor.