ÇALIŞAN ANNEYE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK! İşte anneye sağlanan destekler
Ülkemizde çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da var...
* MESAİ AYARI: İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yarısından fazlası 20.00-06.00 arasına denk gelen gece vardiyalarında görev alamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.
* ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi süreye 2 hafta ilave ediliyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçi ve memurların ise 8 hafta izin imkanı var. İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyor. Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor.