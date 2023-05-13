2000'den 2014'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! EYT'de staj sigortası + 5000 prim piyangosu vurdu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!
EYT sonrası yeni emeklilik reformu hakkında detaylar netleşiyor. Bağkur'lular için prim indiriminin detayları netleşiyor. Buna göre 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak. Buna göre EYT'de kapsam genişleyecek, 2000 sonrası için kolaylıklar sağlanmış olacak. Peki, staj sigortası için adım atılacak mı? İşte son durum ve yeni emeklilik reformu hakkında detaylar...
13.05.2023 18:11 - Son Güncelleme: 13.05.2023 18:11
EYT'nin ardından staj ve çıraklık sigortası için yeni adımlar atılacak mı merak ediliyor. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Aynı zamanda staj ve çıraklık için de sinyal geldi. Peki, yeni emeklilik reformunda neler var? İşte detaylar...
BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?
BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:
Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.
Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.
Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.