2000'den 2014'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! EYT'de staj sigortası + 5000 prim piyangosu vurdu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

EYT'nin ardından staj ve çıraklık sigortası için yeni adımlar atılacak mı merak ediliyor. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Aynı zamanda staj ve çıraklık için de sinyal geldi. Peki, yeni emeklilik reformunda neler var? İşte detaylar...