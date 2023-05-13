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Haberler Ekonomi 2000'den 2014'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! EYT'de staj sigortası + 5000 prim piyangosu vurdu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

2000'den 2014'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! EYT'de staj sigortası + 5000 prim piyangosu vurdu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

EYT sonrası yeni emeklilik reformu hakkında detaylar netleşiyor. Bağkur'lular için prim indiriminin detayları netleşiyor. Buna göre 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak. Buna göre EYT'de kapsam genişleyecek, 2000 sonrası için kolaylıklar sağlanmış olacak. Peki, staj sigortası için adım atılacak mı? İşte son durum ve yeni emeklilik reformu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
13.05.2023 18:11 - Son Güncelleme: 13.05.2023 18:11
EYT’de staj sigortası + 5000 prim! 2000’den 2014’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

EYT'nin ardından staj ve çıraklık sigortası için yeni adımlar atılacak mı merak ediliyor. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Aynı zamanda staj ve çıraklık için de sinyal geldi. Peki, yeni emeklilik reformunda neler var? İşte detaylar...

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EYT’de staj sigortası + 5000 prim! 2000’den 2014’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

EYT’de staj sigortası + 5000 prim! 2000’den 2014’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

SSK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

EYT’de staj sigortası + 5000 prim! 2000’den 2014’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

EYT’de staj sigortası + 5000 prim! 2000’den 2014’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş ve prim tablosu! Emekliliğe 1 adım kala 2000 sonrası hesabı değişti!

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

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