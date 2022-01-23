Açıklama az önce geldi süre uzatıldı! Çalışan anneler alabilecek! 24 ay karşılıksız 1.531 TL ödeniyor! Kreş desteği ve kırtasiye yardımı...

2022 KREŞ DESTEĞİ 1531 TL

Başvuru yapan ve kabul edilen annelere 24 ay boyunca 1531 TL ödeme yapılıyor. Annelerin yanı sıra çocuğu ile tek başına yaşayan babalar da bu destekten alabiliyor. Proje ile bir defaya mahsus kırtasiye desteği de veriliyor. Çalışan annelere Kreş parası ve bakım yardımlarının yannda bir de 375 euro olarak çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği de veriyor.