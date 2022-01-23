Açıklama az önce geldi süre uzatıldı! Çalışan anneler alabilecek! 24 ay karşılıksız 1.531 TL ödeniyor! Kreş desteği ve kırtasiye yardımı...
Duyan duymayan kalmasın her ay 1.531 TL ödeniyor! İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda 4a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan annelere kreş desteği veriliyor. Kreş destek süresinin uzatıldığı duyuruldu. Kreş destek ödemesinin yanında bir defaya mahsus olmak üzere kırtasiye parası da veriliyor. Yardımlardan yararlanmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki Kreş desteği ne kadar? Kreş desteği kaç ay veriliyor? Kreş yardımından kimler faydalanabilir? İşte kreş destek ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...
Çalışan, çalışmak isteyen, maddi durumu kötü olan annelere güzel haber geldi. SGK, İŞKUR ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen kreş yardımları uzatıldı. Binlerce çalışan annenin gündeminde yer alan kreş yardımı 2022 yılında 1.531 TL olarak ödenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada ödemelerin 4 ay daha ödeneceği duyuruldu. Peki Kreş yardımı 2022 yılında ne kadar? Kreş yardımı başvuruları ne zaman? Kimler kreş desteği alabilir? İşte yanıtları...
2022 KREŞ DESTEĞİ 1531 TL
Başvuru yapan ve kabul edilen annelere 24 ay boyunca 1531 TL ödeme yapılıyor. Annelerin yanı sıra çocuğu ile tek başına yaşayan babalar da bu destekten alabiliyor. Proje ile bir defaya mahsus kırtasiye desteği de veriliyor. Çalışan annelere Kreş parası ve bakım yardımlarının yannda bir de 375 euro olarak çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği de veriyor.
KREŞ DESTEĞİ HANGİ KURUMLARDAN ALINIR?
Çalışan annelere Kreş desteği: SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR tarafından çeşitli projeler kapsamında verilmektedir.
Çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına son veren annelerin tekrardan çalışabilmelerini teşvik etmek amacıyla ve kreşe gönderilecek çocuk için maddi destek sağlamak adına çeşitli projeler kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SGK ve İŞKUR kurumları destek vermektedir.
DEVLET KREŞ DESTEĞİ PARASI KİMLERE VERİLİR?
Kreş parası öncelikle maddi sıkıntı yaşayan ve çalışmak zorunda olan annelere verilmektedir. Çalışan anneleri rahatlatmak için yapılan çalışmalar üzerine verilecek olan kreş yardımı çocuk sahibi olan ailelere öncelikle dul ebeveynlere boşanan ve eşi ölen annelere ve geçim sıkıntısı yaşayan babalara yasa kapsamında kreş yardımı verilmektedir. çok nadirde olmasa geçim sıkıntısı çeken ve eşi vefat etmiş baba yada verilmektedir.