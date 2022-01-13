Ev hanımlarına bir yastıkta kocayanlara emeklilik şansı! 25 yıl evli kalana emeklilik! Bir dilekçeyle maaş bağlanacak! 1261 günden...

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev hanımlarının ilgili uygulama kapsamında belirlenen şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

• Türkiye'de ikamet ediyor olmak.

• 18 yaşından büyük olmak.

• Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

• SGK'dan herhangi bir yaşlılık, dul, yetim veya emeklilik aylığı almıyor olmak.

• Herhangi bir gelire sahip olmamak.