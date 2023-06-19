Fiyatlar düştü tutana aşk olsun! ŞOK aktüel ürünler kataloğu belirdi! Çay, yağ, bakliyat ürünlerinde indirim! Bu hafta 50 TL altında...

Şok 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bu hafta Şok zincir marketlerinde hangi ürünlerin indirimde olduğu belli oldu. Yoğurt, kaşar peyniri, yeşil ve siyah zeytin, pirinç, demlik çay indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. İişte ŞOK 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste...