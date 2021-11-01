Fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan alacak! Sıfır araçta Kasım ayı kampanyaları duyuruldu! Renault, Opel, Dacia, Honda, Kia, Hyundai...

Fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan alacak! Sıfır araçta Kasım ayı kampanyaları duyuruldu! Araba almak isteyenler Kasım ayı kampanyalarını incelemeye başladı. 2021 bitmeden otomobil devleri yılın son kampanyalarını duyuruyor. Pandemiyle birlikte patlak veren çip krizi ve döviz kurunda yaşanan gelişmeler piyasayı olumsuz yönde etkiledi. Otomobil pazarında sürekli olarak devam eden fiyat artışları vatandaşı olumsuz yönde etkilese bile bazı markalar yaptığı kampanyalar ile araç sahibi olmaya yardımcı oluyor. İşte Kasım ayı Renault, Opel, Dacia, Honda, Kia, Hyundai, Fiat, Toyota, Nissan, Opel sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!