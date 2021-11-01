Fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan alacak! Sıfır araçta Kasım ayı kampanyaları duyuruldu! Renault, Opel, Dacia, Honda, Kia, Hyundai...
Araç sahibi olmak istenler yeni ayın gelmesiyle birlikte markaların gücnel fiyat listelerini araştırmaya başladı. Son dönemde artan döviz kuru, pandeminin ekonomi üzerinde etkisi ve çip krizi nedeniyle sıfır araç fiyatları ciddi bir yükselişe geçti. Bu süreçte bazı otomobil devleri müşterilerine çeşitli kampanyalar sunarak yüzeleri güldürmeye devam ediyor. Son olarak Renault, kasım ayına özel Clio modellerinde indirim yaptığını duyurdu. Bir diğer kampanyada Opel tarafından geldi. Opel Corsa 209.900 TL'den başlayan fiyatlarla ve %0'dan başlayan faiz seçeneğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Kasım ayı Renault, Opel, Dacia, Honda, Kia, Hyundai, Fiat, Toyota, Nissan, Opel sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!
Fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan alacak! Sıfır araçta Kasım ayı kampanyaları duyuruldu! Araba almak isteyenler Kasım ayı kampanyalarını incelemeye başladı. 2021 bitmeden otomobil devleri yılın son kampanyalarını duyuruyor. Pandemiyle birlikte patlak veren çip krizi ve döviz kurunda yaşanan gelişmeler piyasayı olumsuz yönde etkiledi. Otomobil pazarında sürekli olarak devam eden fiyat artışları vatandaşı olumsuz yönde etkilese bile bazı markalar yaptığı kampanyalar ile araç sahibi olmaya yardımcı oluyor. İşte Kasım ayı Renault, Opel, Dacia, Honda, Kia, Hyundai, Fiat, Toyota, Nissan, Opel sıfır araba fiyatları güncel listesi ve kampanyalar!
Opel modelleri 209.900 TL'den başlayan fiyatlar ve %0'dan başlayan faiz seçeneğiyle.
CORSA
209.900 TL 'den başlayan fiyatlarla.
GRANDLAND X
441.900 TL 'den başlayan fiyatlarla.