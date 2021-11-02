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Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalar başlamasın talimatı ile Emeklilikte yaşa takılanlar için heyecanlı günler başladı. Binlerce EYT'li çalışma ile ilgili detaylara gözünü çevirmiş durumda. Peki EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar...

02.11.2021 06:57 - Son Güncelleme: 02.11.2021 06:57
Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

HANGİ BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR?
Düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

NE ZAMAN BİTECEK?
EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

NE ZAMAN YASALAŞIR?
Başkan Erdoğan, çalışmalara bakacak. Son kararı verecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri.

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