Emeklilikte yaşa takılanlar bu haberle çok sevinecek! EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalar başlamasın talimatı ile Emeklilikte yaşa takılanlar için heyecanlı günler başladı. Binlerce EYT'li çalışma ile ilgili detaylara gözünü çevirmiş durumda. Peki EYT kimleri kapsayacak? yaş ortalaması kaç? İşte detaylar...
02.11.2021 06:57
- Son Güncelleme: 02.11.2021 06:57
EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.
NE ZAMAN BİTECEK?
EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor.