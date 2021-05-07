BİM'de Cuma indirimi geldi çattı! BİM 7 Mayıs 2021 aktüel kataloğuyla sürpriz ürünler ve Anneler Günü hediyeleri revaçta!
BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün bugün raflarda yerini almaya başlıyor. Özellikle Anneler Günü'ne özel ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Tüy Dekoratif Biblo 3'lü, Chester Metal Tabure, Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li, Decolove Tv Ünitesi, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li, Schwartz Saç Kesme Makinesi ürünleri fırsatlar arasında dikkat çekti. İşte BİM 7 Mayıs aktüel kataloğundaki ürünler...
07.05.2021 09:26
- Son Güncelleme: 07.05.2021 09:26
BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirimli ürün bugün raflarda yerini almaya başlıyor. Özellikle Anneler Günü'ne özel ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Tüy Dekoratif Biblo 3'lü, Chester Metal Tabure, Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li, Decolove Tv Ünitesi, Çam Ağacı Şeklinde Membran Raf, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Fakir Carina Saç Düzleştirici, Philips Powerlife Buharlı Ütü, Kadın Güpürlü Pijama Takımı, ABS Valiz Çeşitleri, Casio Retro Kol Saati ürünleri fırsatlar arasında dikkat çekti.