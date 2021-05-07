RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM'de Cuma indirimi geldi çattı! BİM 7 Mayıs 2021 aktüel kataloğuyla sürpriz ürünler ve Anneler Günü hediyeleri revaçta!

BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün bugün raflarda yerini almaya başlıyor. Özellikle Anneler Günü'ne özel ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Tüy Dekoratif Biblo 3'lü, Chester Metal Tabure, Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li, Decolove Tv Ünitesi, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li, Schwartz Saç Kesme Makinesi ürünleri fırsatlar arasında dikkat çekti. İşte BİM 7 Mayıs aktüel kataloğundaki ürünler...

07.05.2021 09:26 - Son Güncelleme: 07.05.2021 09:26
BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirimli ürün bugün raflarda yerini almaya başlıyor. Özellikle Anneler Günü'ne özel ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Tüy Dekoratif Biblo 3'lü, Chester Metal Tabure, Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li, Decolove Tv Ünitesi, Çam Ağacı Şeklinde Membran Raf, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Fakir Carina Saç Düzleştirici, Philips Powerlife Buharlı Ütü, Kadın Güpürlü Pijama Takımı, ABS Valiz Çeşitleri, Casio Retro Kol Saati ürünleri fırsatlar arasında dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

Lambader 189 TL

Modern Bench 229 TL

Pencere Dekorlu Gold Ayna 99,90 TL

Tüy Dekoratif Biblo 3'lü 69,90 TL

BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

Chester Metal Tabure 199 TL

Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li 199 TL

Decolove Tv Ünitesi 249 TL

Çam Ağacı Şeklinde Membran Raf 75 TL

BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

D Şeklinde Membran Raf 39,90 TL

Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li 119 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL

Schwartz Kulak Burun Kıl Alma Cihazı 22,90 TL

BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 7 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL

Fakir Carina Saç Düzleştirici 69,90 TL

Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL