Ve anlaşma tamam! Memur ve emekliye toplu sözleşmede 42 hak müjdesi! İlave zam, ek ödeme, tazminat, aile ve çocuk yardımı...

2022-2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayından en düşük memur emekli maaşı 3.276 liraya çıkmıştı. Pazarlık masasında kararlaştırılan oranla ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. 25 yıl hizmeti olan 1'inci derece ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin 3.715 liralık maaşı da temmuzda 4.029 liraya yükselmişti. Bu maaş da ocakta 4.230 liraya çıkacak. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3'üncü derecenin 1'inci kademesindeki polis emeklisinin 3.470 lira olan maaşı, Ocak 2022'de 3.644 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) temmuzda 3.782 liradan 4.102 liraya yükselmişti. Yeni zamla 4.307 liraya çıktı.