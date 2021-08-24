Ve anlaşma tamam! Memur ve emekliye toplu sözleşmede 42 hak müjdesi! İlave zam, ek ödeme, tazminat, aile ve çocuk yardımı...
6.4 milyon memur ve memur emeklisinin büyük bir merakla beklediği zam oranları açıklandı. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı kararlaştırıldı. Aynı zamanda toplu sözleşme ikramiyesi 400 liraya çıktı ve yeni zamların yanında bazı haklarda da iyileştirmeler yapıldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin kazandığı haklar ve ikramiye dahil maaş tablosu hakkında detaylı bilgileri haberimizde sizler için derledik. İşte milyolarca memur ve emeklinin kazadığı 42 hak ve kıdeme göre maaş tablosu!
Memur ve emekliye toplu sözleşmede 42 hak müjdesi! İlave zam, ek ödeme, tazminat, aile ve çocuk yardımı... Milyonlarca kişinin beklediği zam pazarlığında sona gelindi. Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 memur emeklisinin merakla beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla sonuçlandı. Hükümet ve sendikaların anlaşması sonucu, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 zam+enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 zam+enflasyon farkı verilecek. İşte memur ve memur emeklilerinin toplı sözleşmeyle kazandığı tüm haklar ve maaş zammı hakkında detaylar!
2022-2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayından en düşük memur emekli maaşı 3.276 liraya çıkmıştı. Pazarlık masasında kararlaştırılan oranla ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. 25 yıl hizmeti olan 1'inci derece ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin 3.715 liralık maaşı da temmuzda 4.029 liraya yükselmişti. Bu maaş da ocakta 4.230 liraya çıkacak. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3'üncü derecenin 1'inci kademesindeki polis emeklisinin 3.470 lira olan maaşı, Ocak 2022'de 3.644 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) temmuzda 3.782 liradan 4.102 liraya yükselmişti. Yeni zamla 4.307 liraya çıktı.
MEMURLARIN KAZANIMLARI
Hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda memur maaş zammı dışında başka kazanımlar da elde edildi. Memur Sen bu kazanımları maddeler halinde yayınladı.
İşte kazanımlar...
1- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesini sağladık.
2- Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL'ye yükselttik.
3 -Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesine devam edilmesini sağladık.
4- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek.
5- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlara; hizmet yılları dikkate alınarak iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile özel hizmet tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının (d) bendindeki tazminat oranları uygulanacak
6- Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek
7- Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesini sağladık
8- KİT personeline lojman kirasından %15 indirim yapılmasını sağladık.
9- KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasının devamını sağladık